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Матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 80х190
В наличии
1913.6 UAH 1 913,60 грн.
2 080 грн.
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|Основные
|Производитель
|Сонлайн
|Страна производитель
|Украина
|Тип матраса
|Пружинный
|Размер матраса, см
|160х200
|Высота
|21.0 (см)
|Количество зон жесткости матраса
|5
|Тип пружинного блока матраса
|независимый пружинный блок "Pocket Spring"
|Количество пружин в пружинном блоке на 1 кв. м.
|272 (шт.)
|Наполнение матраса
|кокосовая койра латексированная кокосовая койра пенополиуретан термовойлок эластичная пена AEROLAT
|Ортопедические свойства
|Да
|Анатомические свойства
|Да
|Усиленный каркас матраса (периметр матраса)
|Да
|Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место
|120 (кг)
|Гарантийный срок
|36 (мес)
|Степень жесткости матраса
|Сторона матраса 1
|средней жесткости
|Сторона матраса 2
|повышенной жесткости
|Материал чехла матраса
|Сторона чехла 1
|жаккард
|Сторона чехла 2
|жаккард
|Комплектация матраса
|Ручки для переноса
|Да
|Дополнительные характеристики матраса
|Воздухопроницаемый чехол
|Да
|Пылеотталкивающие свойства чехла
|Да
|Антистатические свойства матраса
|Да
|Антибактериальная пропитка чехла
|Да
|Повышенная устойчивость матраса к посторонним запахам
|Да
|Тип упаковки матраса
|стандартная
|Дополнительные характеристики
|Тип пружинного блока
|pocket spring
|Высота, см
|19-21
|Размеры
|80х190
|Жесткость от 2 до 5
|средне жесткий
|Нагрузка на 1 спальное место, кг
|110-130
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Матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1— мягко и комфортно летом и зимой Подбираете матрас для пожилого человека, который летом сильно потеет, а зимой — мерзнет и страдает от боли в позвоночнике? Есть смысл рассмотреть такой вариант, как матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 в интернет-магазине Рro100matras (Киев). Подробнее по тел.: (097) 095-10-48. Благодаря разным наполнителям — пенополиуриетану и кокосовой койре — одна сторона мягкая, другая — средне жесткая. В блоке покет спринг насчитывается 320 независимых пружин на 1 м2, которые равномерно распределяют нагрузку на мышцы. Так как матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 изготовлен по бесклеевой технологии, это способствует точечной эластичности, что обеспечивает анатомическую поддержку всем участкам тела и исключает возникновение эффекта волны. Скрип пружин предотвращает прослойка термовойлока. Чехол пошит из жаккарда со сложноволоконным плетением натуральных и искусственных волокон, что придает ткани прочность и устойчивость к износу. С летней й стороны — хлопковая прослойка, которая не парит, с зимней — шерстяная, согревающая. Для того чтобы купить матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 в интернет-магазине Рro100matras (Киев), пишите или звоните сейчас — и получите скидку.
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