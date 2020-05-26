!!! СДЕЛАЙ ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ- ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ !!!

Матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1— мягко и комфортно летом и зимой Подбираете матрас для пожилого человека, который летом сильно потеет, а зимой — мерзнет и страдает от боли в позвоночнике? Есть смысл рассмотреть такой вариант, как матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 в интернет-магазине Рro100matras (Киев). Подробнее по тел.: (097) 095-10-48. Благодаря разным наполнителям — пенополиуриетану и кокосовой койре — одна сторона мягкая, другая — средне жесткая. В блоке покет спринг насчитывается 320 независимых пружин на 1 м2, которые равномерно распределяют нагрузку на мышцы. Так как матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 изготовлен по бесклеевой технологии, это способствует точечной эластичности, что обеспечивает анатомическую поддержку всем участкам тела и исключает возникновение эффекта волны. Скрип пружин предотвращает прослойка термовойлока. Чехол пошит из жаккарда со сложноволоконным плетением натуральных и искусственных волокон, что придает ткани прочность и устойчивость к износу. С летней й стороны — хлопковая прослойка, которая не парит, с зимней — шерстяная, согревающая. Для того чтобы купить матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 в интернет-магазине Рro100matras (Киев), пишите или звоните сейчас — и получите скидку.