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Матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 80х190
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Матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 80х190

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В наличии
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  • :flag-ua: Украинское
1913.6 UAH 1 913,60 грн.
2 080 грн.
 
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Интернет-магазин Pro100matras.prom.ua

Продавец из:

г. Киев
График работы
+380 показать номер
ekomatras_is@ukr.net
Рейтинг продавца
95% положительных
из 21 отзыва
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Характеристики
Основные
Производитель Сонлайн
Страна производитель Украина
Тип матраса Пружинный
Размер матраса, см 160х200
Высота 21.0 (см)
Количество зон жесткости матраса 5
Тип пружинного блока матраса независимый пружинный блок "Pocket Spring"
Количество пружин в пружинном блоке на 1 кв. м. 272 (шт.)
Наполнение матраса кокосовая койра латексированная кокосовая койра пенополиуретан термовойлок эластичная пена AEROLAT
Ортопедические свойства Да
Анатомические свойства Да
Усиленный каркас матраса (периметр матраса) Да
Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место 120 (кг)
Гарантийный срок 36 (мес)
Степень жесткости матраса
Сторона матраса 1 средней жесткости
Сторона матраса 2 повышенной жесткости
Материал чехла матраса
Сторона чехла 1 жаккард
Сторона чехла 2 жаккард
Комплектация матраса
Ручки для переноса Да
Дополнительные характеристики матраса
Воздухопроницаемый чехол Да
Пылеотталкивающие свойства чехла Да
Антистатические свойства матраса Да
Антибактериальная пропитка чехла Да
Повышенная устойчивость матраса к посторонним запахам Да
Тип упаковки матраса стандартная
Дополнительные характеристики
Тип пружинного блока pocket spring
Высота, см 19-21
Размеры 80х190
Жесткость от 2 до 5 средне жесткий
Нагрузка на 1 спальное место, кг 110-130
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Описание

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Матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1— мягко и комфортно летом и зимой Подбираете матрас для пожилого человека, который летом сильно потеет, а зимой — мерзнет и страдает от боли в позвоночнике? Есть смысл рассмотреть такой вариант, как матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 в интернет-магазине Рro100matras (Киев). Подробнее по тел.: (097) 095-10-48. Благодаря разным наполнителям — пенополиуриетану и кокосовой койре — одна сторона мягкая, другая — средне жесткая. В блоке покет спринг насчитывается 320 независимых пружин на 1 м2, которые равномерно распределяют нагрузку на мышцы.  Так как матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 изготовлен по бесклеевой технологии, это способствует точечной эластичности, что обеспечивает анатомическую поддержку всем участкам тела и исключает возникновение эффекта волны. Скрип пружин предотвращает прослойка термовойлока. Чехол пошит из жаккарда со сложноволоконным плетением натуральных и искусственных волокон, что придает ткани прочность и устойчивость к износу. С летней й стороны — хлопковая прослойка, которая не парит, с зимней — шерстяная, согревающая. Для того чтобы купить матрас Сонлайн ЧЕМПИОН TREND 1 в интернет-магазине Рro100matras (Киев), пишите или звоните сейчас — и получите скидку.

Отзывы о компании Интернет-магазин Pro100matras.prom.ua
95% положительных из 21 отзыва
Актуальность цены 100%
Актуальность наличия 100%
Актуальность описания 100%
Выполнение заказа в срок 100%
Добавить отзыв о продавце
  • 5
    Отлично
    Юлія
    Сделка подтверждена Prom.ua
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
  • 4
    Хорошо
    Максим
    Сделка подтверждена Prom.ua
    супер! все качественно
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
    Комментарий продавца:
    Спасибо за заказ. Pro100matras.prom.ua
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